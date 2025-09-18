Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и температура до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 18-20 градусов тепла, в ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер прогнозируется южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 16 - плюс 21 градуса. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.