Поэтому планы "коалиции желающих" отправить военных в эту страну нежизнеспособны, подчеркнул писатель

ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Европейцы не хотят погибать за Украину, поэтому планы "коалиции желающих" направить военный контингент в эту страну нежизнеспособны. Такое мнение высказал ТАСС французский писатель Лукас Дегриз во время поездки в ДНР.

На пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже 4 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 входящих в нее государств подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране.

"Я думаю, этот проект уже можно назвать мертвым, потому что никто не хочет отдавать свою жизнь за Украину - за ту Украину, которая есть сегодня, которая находится под контролем НАТО, за Украину Зеленского. И, возвращаясь к вопросу, этот проект "коалиции желающих" - это мнимый проект, это просто разговоры", - сказал Дегриз.

Он отметил, что, например, во Франции обязательная военная служба была отменена порядка 20 лет назад. "У нас больше нет солдат, у нас остались только командиры, которые помогают бандеровцам осуществлять террористические акты. Коллективный Запад способен только на эти выкрики, он ведет себя как бездумно лающая собака, вот и все. У нас больше нет никаких военных сил, только оставшиеся командиры, которые помогают бандеровцам", - заключил собеседник агентства.

Дегриз приехал в ДНР вместе журналистами и общественниками еще из семи стран, посетив в Донецке Аллею ангелов и Аллею Героев, военно-исторический музей Великой Отечественной войны, места обстрелов со стороны ВСУ. Он выступил на встрече со студентами и педагогами Донецкого государственного университета. Библиотеке вуза писатель передал одну из своих книг.