Почти половина опрошенных россиян покупают кофе в зернах

Второе место занимает растворимый кофе, третье - молотый, говорится в исследовании сети гипермаркетов "О’кей"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Практически половина (47%) опрошенных россиян отдают предпочтение зерновому кофе, следует из исследования сети гипермаркетов "О’кей", с текстом которого ознакомился ТАСС.

"По данным сети, абсолютным лидером остается зерновой кофе - на него приходится 47% всех продаж категории", - отмечают эксперты.

Второе место занимает растворимый кофе (32%), на третьем - молотый (18%), а замыкает рейтинг кофе в капсулах (2,8%). При этом в 2025 году активно набирает популярность кофе в дрип-пакетах. Его продажи выросли в два раза. Кроме того, у россиян продолжает расти интерес к премиальным сортам: все больше покупателей выбирают пачки кофе с указанием страны происхождения или маркировкой specialty. За последний год продажи этой категории увеличились на 10%, сказано в сообщении.

В то же время спрос на безкофеиновый кофе сокращается: россияне все реже включают его в корзину, отдавая предпочтение классическим сортам. При этом набирают популярность альтернативы. Так, продажи цикория выросли на 5% за год, отметили эксперты.

По данным исследования, наряду с изменением вкусовых предпочтений трансформируются и привычки в приготовлении напитка - в 2025 году продажи кофемашин выросли в 2 раза, а кофеварок в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом. При этом традиционные способы приготовления постепенно уходят на второй план: спрос на турки снизился на 30%, а на френч-прессы на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Северо-Запад и Центральная Россия остаются главными кофейными регионами страны. Здесь покупают больше всего кофе - 36% и 28% от общего объема продаж соответственно. На спрос влияет не только география, но и сезон - меньше всего кофе россияне покупают в июле, тогда как пик продаж приходится на декабрь, подчеркнули аналитики.