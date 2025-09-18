Температурные значения могут превысить отметку в 20 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Повышение температуры в Москве вновь прогнозируется в начале следующей недели, значения могут превысить отметку в 20 градусов тепла. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень велика вероятность того, что в начале следующей недели в Москве наступит повышение температуры. Через столицу будет проходить южный поток воздушных масс, к понедельнику показатель может превысить 20 градусов", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что тепло продлится недолго - уже в середине следующей недели произойдет резкое понижение температуры примерно на 8-10 градусов. "Уже погода будет именно та, которая в сознании москвичей ассоциируется с осенней", - сказал метеоролог.