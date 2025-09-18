Из 3 тыс. опрошенных более половины уверены, что сталкивались с эмоциональным выгоранием

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Более половины россиян сталкивались с эмоциональным выгоранием на работе. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие 3 тыс. имеющих опыт работы россиян старше 18 лет из всех округов страны.

"58% представителей экономически активного населения сталкивались с состоянием эмоционального выгорания на работе. Отрицают такой опыт 31% респондентов, еще 11% затруднились с ответом. Женщин, знакомых с выгоранием, больше, чем мужчин (61% против 54%)", - говорится в итогах исследования.

Проблема выгорания усугубляется с возрастом, так, о нем говорят 55% респондентов до 35 лет, 59% в возрасте 35-45 лет и 61% россиян старше 45 лет. С выгоранием сталкивались 69% респондентов с высшим образованием против 55% среди тех, у кого оно среднее профессиональное.

В каждом втором случае эмоциональное выгорание привело к решению уволиться из компании. Женщины более склонны к увольнению, чем мужчины (53% против 48% соответственно).

Аналитики выяснили, что всего 23% сотрудников, столкнувшихся с выгоранием, обращаются к руководству за помощью, а большинство не решается (72%). При этом положительный результат обращений к руководству по поводу выгорания отметили лишь 28%, тогда как 65% не получили помощи.