Граждан просят соблюдать осторожность

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Лоси в Московском регионе сейчас находятся в периоде гона (брачного периода), жителям некоторых районов столицы, примыкающих к природным территориям, следует проявлять осторожность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"У лосей сейчас период гона, он будет длиться по октябрь. Если вы живете неподалеку от "Лосиного острова", а также в ВАО и ТиНАО, будьте внимательны и осторожны в этот период. Лось, как и все дикие звери, боится человека и нападает крайне редко, когда считает, что ему что-то угрожает", - напомнили в департаменте.

Там уточнили, что при встрече с этим лесным зверем следует замереть и подождать, пока лось сам уйдет. Рекомендуется не пускать лося за спину, это может спровоцировать у него инстинкт преследования. Допустимо медленно удаляться от животного, не поворачиваясь к нему спиной.