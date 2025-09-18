Устинова: цензура защищает читателя от безвкусицы

По мнению прозаика, запреты литературы бессмысленны, потому что тексты все равно дойдут до читателя благодаря самиздату

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. В идеальном мире цензура защищает читателя от пошлости и безвкусицы. Таким мнением с ТАСС поделилась российская прозаик Татьяна Устинова.

"В идеальном мире цензура - это защита читателя, зрителя и слушателя от пошлости и безвкусицы", - сказала она.

По мнению писательницы, запреты литературы бессмысленны, потому что тексты все равно дойдут до читателя благодаря самиздату. "Все равно будут читать, только не будут платить деньги государству", - заключила она.

Устинова родилась в 1968 году. Литературный дебют писательницы состоялся на рубеже веков, когда был издан ее роман "Персональный ангел". Работа имела большой успех, и за ней последовала череда новых произведений, часть из которых была создана в соавторстве с телеведущим и писателем Павлом Астаховым. Устинова - лауреат премии в области цифровых и аудиокниг "Электронная буква", а также обладатель премии ТЭФИ за работу над сценарием к сериалу "Всегда говори "всегда".