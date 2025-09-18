Полиция задержала подозреваемых в оказании услуг для кол-центров Украины

Задержанные получали, обналичивали, конвертировали в криптовалюту и перечисляли полученные от потерпевших деньги

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МВД РФ совместно с ФСБ задержали подозреваемых в оказании финансовых услуг телефонным мошенникам из украинских кол-центров. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ежедневный оборот незаконно полученных денег составлял около 10 млн рублей.

Волк указала, что задержанные из Московской области и Краснодарского края получали, обналичивали, конвертировали в криптовалюту и перечисляли полученные от потерпевших средства. Аферисты организовали круглосуточный офис в съемной квартире в Одинцове. Оттуда они в любое время могли пойти к банкоматам и обналичить деньги до блокировки счетов.

"Противоправная деятельность пресечена моими коллегами из ГУУР МВД России совместно с оперативниками из Московской области и сотрудниками ФСБ России. После задержания подозреваемых у них обнаружено большое количество мобильных телефонов и банковских карт, оргтехника, денежные средства, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - рассказала Волк.