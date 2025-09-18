По этому показателю лидируют Хабаровский край и Новосибирская область

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Хабаровский край и Новосибирская область лидируют среди регионов России по числу россиян, у которых в 2024 году впервые был установлен диагноз наркомания. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ, которые изучил ТАСС.

Показатели заболеваемости приводятся на 100 тыс. населения. Согласно данным, в Хабаровском крае показатель за 2024 год равен 19,6. Следом идет Новосибирская область, в которой на 100 тыс. человек зафиксирован показатель 18,4. На третьем месте Свердловская область с показателем 17,7. Четвертое - Рязанская область - 15,2. Замыкают пятерку регионов Еврейская автономная область и Алтайский край, где показатель составил 13,7 на 100 тыс. населения.

Самым здоровым по впервые диагностированной наркомании в 2024 году является население Ненецкого и Чукотского автономных округов, где не было зарегистрировано ни одного случая по итогам года. В пятерку самых здоровых регионов также вошли Чувашия (1,4), Белгородская (3,2) и Оренбургская (3,4) области.

В Хабаровском крае ранее прокомментировали данные о высокой заболеваемости наркоманией. Это связано с активностью врачей, заявил главный внештатный психиатр-нарколог края, заведующий отделением Краевой клинической психиатрической больницы Константин Сливко.