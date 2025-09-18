Его отмечали 8 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил участников Московского финансового форума (МФФ) с их профессиональным праздником - прошедшим 8 сентября Днем финансиста.

"Пользуясь случаем, хочу поздравить присутствующих в зале с прошедшим недавно профессиональным праздником - Днем финансиста. А в вашем лице - всех, кто ведет финансовые проекты и управляет ресурсами", - сказал он в видеообращении к участникам МФФ.

По словам премьера, вызовы последних лет стали для страны серьезным тестом на устойчивость. Однако, добавил Мишустин, впереди стоят новые задачи, и накопленный опыт позволяет уверенно смотреть в будущее.

Десятый юбилейный Московский финансовый форум, организаторами которого выступают Минфин России и столичное правительство, проходит 18 сентября в центральном выставочном зале "Манеж". ТАСС - генеральный информационный партнер.