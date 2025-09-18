Возможны перебои с транспортом

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Ухудшение погодных условий ожидается в Севастополе к концу дня, возможны перебои в работе общественного транспорта, сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Павел Иено.

Сильный дождь в Севастополе начался ночью с 17 на 18 сентября и продолжается до сих пор. Накануне ГУ МЧС по региону предупреждало, что ожидаются дождь, временами сильный, гроза, а также сильный северо-западный ветер от 17 до 22 метров в секунду.

"К вечеру ожидается усиление осадков и сильные порывы ветра. Возможны сбои в работе общественного транспорта. Прошу учитывать это при планировании своих маршрутов", - написал он.

Иено уточнил, что в настоящее время дорожные и транспортные службы уже работают в усиленном режиме. В районы, где произошли подтопления дорог, оперативно направлены бригады рабочих. Спецтехника убирает наносы грунта с проезжей части в городе и пригороде.

По данным ГУ МЧС по Севастополю, во второй половине дня ожидается очень сильный дождь, количество осадков достигнет 30 миллиметров и более. Объявлено штормовое предупреждение. Губернатор Михаил Развожаев ранее сообщал, что такие показатели осадков сравнимы с месячной нормой для сентября.