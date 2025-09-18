Такое постановление было принято после поступившего от медиков заключения, что он не может содержаться под арестом по состоянию здоровья

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Вологодский городской суд в срочном порядке изменил меру пресечения обвиняемому в коррупции экс-главе Вологды Евгению Шулепову с заключения под стражей на запрет определенных действий. Такое постановление было принято после поступившего от медиков заключения, что Шулепов не может содержаться под арестом по состоянию здоровья, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Вечером 17 сентября дочь экс-мэра Елена Шулепова сообщила о его смерти.

"Вчера в 17:00 в Вологодский городской суд из Вологодской областной клинической больницы поступило заключение о том, что у Е. Б. Шулепова установлено заболевание, препятствующее его содержанию под стражей. Судом в срочном порядке организовано и проведено судебное заседание с участием защитников Шулепова и прокурора. Постановлением суда мера пресечения была изменена с содержания под стражей на запрет определенных действий", - говорится в сообщении.

По данным суда, органами следствия Шулепов обвинялся в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размере). Кроме того, 31 июля 2025 года в Вологодский городской суд поступил иск первого заместителя генпрокурора РФ о конфискации полученного коррупционным путем имущества Шулепова и оказывавших ему содействие физических и юридических лиц. Речь идет в том числе о 49 объектах недвижимости, часть из которых расположена в Москве, долей в предприятиях. Генпрокуратура также потребовала обратить в доход государства денежные средства, хранящиеся на счетах Шулепова, на сумму более 72 млн рублей, наличные в размере $16 674 и 20 000 евро, изъятые в ходе расследования уголовного дела, и взыскать 61,415 млн рублей - эквивалент стоимости проданных объектов в Сочи.

"С 22 августа Евгений Борисович находился на лечении в Вологодской областной клинической больнице. Решался вопрос о его госпитализации в центр им. В. А. Алмазова", - сообщили в суде.

В случае смерти подсудимого уголовное дело подлежит прекращению в соответствии с законодательством. Но родственники имеют право настаивать на рассмотрении уголовного дела судом с целью реабилитации умершего. Рассмотрение иска Генпрокуратуры назначено на 24 сентября, добавили в суде.