После ДТП с маршруткой в КБР пять человек остаются в больнице

НАЛЬЧИК, 18 сентября. /ТАСС/. Пять человек остаются в больнице после ДТП в Кабардино-Балкарии (КБР) с микроавтобусом, следовавшим из Назрани в Ставрополь. Их состояние оценивается как средней тяжести, рассказали в Министерстве здравоохранения КБР.

"Пять человек госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Четыре человека после осмотра и оказания необходимой медпомощи были отпущены в удовлетворительном состоянии", - сообщили в Минздраве.

Всего в результате ДТП в Республиканскую клиническую больницу попали девять человек.

Ночью в четверг в Лескенском районе КБР произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2170 и микроавтобуса Volkswagen Crafter, следовавшего по маршруту Назрань - Ставрополь. В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Прокуратура региона взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.