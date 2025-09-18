Мэр Москвы привел в пример страны с высокой производительностью труда - Германию и Италию, где работники в обед могут выпить по бокалу пива или воспользоваться полуденным перерывом на сон

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Подтверждением высокой производительности труда в Москве могла бы стать традиция выпивать бокал вина или пива в обед, как в Германии и Италии. Такую идею в шутку на Московском финансовом форуме (МФФ) обсудили мэр Москвы Сергей Собянин и министр финансов Антон Силуанов.

В ходе дискуссии мэр Москвы Сергей Собянин привел в пример страны с высокой производительностью труда - Германию и Италию, где работники в обед могут выпить по бокалу пива или воспользоваться полуденным перерывом на сон.

"Я не понимаю, если производительность труда в Москве как в Германии или в Италии, то почему мы в обед не можем, и не выпиваем по бокалу вина в Москве?" - пошутил в ответ Силуанов.

"Если это единственное разногласие между вами, о котором говорил Сергей Семенович (Мэр Москвы Сергей Собянин), мне кажется, что сейчас мы можем решить этот вопрос", - подхватил шутку модератор пленарной сессии, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"То есть все-таки работаем больше, наверное", - подвел итог Силуанов.