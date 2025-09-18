Отказ частных клиник от абортов позволит "пресечь коммерциализацию уничтожения жизни, остановить масштабную скрытую эпидемию абортов и сохранить демографический потенциал России", отметил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Принимаемые регионами меры по борьбе с абортами в частных клиниках направлены на "сохранение демографического потенциала" России, и им не нужно препятствовать. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева направила письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой разъяснить допустимость ряда региональных мер по борьбе с абортами.

"Не нужно мешать регионам России вводить государственное регулирование сферы абортов. Сегодняшние региональные меры по борьбе с абортами в настоящее время направлены в первую очередь на отзыв лицензий на аборты у частных клиник, 25% которых, порядка 700 по всей стране, сделали это добровольно", - сказал священник.

По его оценке, отказ частных клиник от абортов позволит "пресечь коммерциализацию уничтожения жизни, остановить масштабную скрытую эпидемию абортов и сохранить демографический потенциал России". При этом глава патриаршей комиссии привел в пример Республику Крым, где после отказа частных клиник от абортов рождаемость выросла на 3,3%.