План включает в себя 47 мероприятий

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписали соглашение и план мероприятий в сфере народосбережения, поддержки семьи, рождаемости и многодетности, защиты, сохранения и укрепления традиционных ценностей. План включает в себя 47 мероприятий, сообщили в пресс-службе АСИ.

"Соглашение и план мероприятий в сфере народосбережения, поддержки семьи, рождаемости и многодетности, защиты, сохранения и укрепления традиционных ценностей подписали генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и глава Иркутской области Игорь Кобзев. План мероприятий содержит 47 мер, направленных на улучшение условий жизни многодетных, молодых и студенческих семей, беременных женщин и семей участников СВО", - сказано в сообщении.

По словам главы агентства, план мероприятий направлен на развитие материального благополучия и комфортной среды для жизни семей с детьми, укрепление здоровья семьи, создание условий для создания и сохранения семьи, рождения и воспитания детей в семьях. "Народосбережение, повышение рождаемости, формирование эффективной системы поддержки семей - одни из главных задач в работе правительства Иркутской области, которые поставил перед нами президент. Для их решения мы действуем комплексно, объединяем усилия всех уровней власти региона, образовательных и медицинских организаций и родительского сообществ", - цитирует пресс-служба слова Кобзева.

Кроме того, в АСИ отметили, что отдельное внимание в плане уделено корпоративным практикам поддержки работников с детьми, а также созданию условий для успешного совмещения обучения с воспитанием детей в студенческих семьях и развитию готовности к семейной жизни. План также подразумевает меры, направленные на медико-социальное сопровождение беременных женщин и женщин в послеродовый период, укрепление традиционных семейных ценностей, адаптацию городской среды под потребности семей с детьми.