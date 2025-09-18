Ивановские власти окажут помощь жильцам общежития, где произошел пожар

Сотрудникам администрации поручено составить подробные списки граждан, нуждающихся в помощи

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Администрация Иванова окажет всю необходимую помощь жильцам общежития, где ранее произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Жильцам дома №41 на улице Сакко, в котором 17 сентября произошел пожар, администрация города окажет всю необходимую помощь. <...> В доме 1917 года постройки расположено 92 квартиры, в которых проживают около 150 человек, в том числе 31 ребенок в возрасте до десяти лет. Как рассказал мэр [Александр Шаботинский], сейчас сотрудникам администрации поручено составить подробные списки граждан, нуждающихся в помощи. Особое внимание - несовершеннолетним, инвалидам, пожилым и одиноким людям", - говорится в сообщении.

Как доложили представители управления МЧС, в результате пожара огнем уничтожено шесть жилых помещений, еще семь квартир повреждены. В правой части здания произошло частичное обрушение чердачных перекрытий. Жители дома были оперативно эвакуированы, для всех жильцов было организовано питание и предложено размещение в гостинице, куда временно переселились 58 человек.

В настоящее время на месте продолжают дежурить два пожарных расчета, охрану помещений обеспечивают сотрудники правоохранительных органов. По данным специалистов, до 17:00 мск будет продолжаться обследование здания. Только после того как угроза возможного обрушения перекрытий в здании отменится, жильцам разрешат в сопровождении спасателей войти в свои квартиры, чтобы забрать личные вещи и документы, сотрудники управляющей компании смогут начать работы по подключению дома к жизнеобеспечивающим коммуникациям.

Ранее сообщалось, что загорелась кровля трехэтажного многоквартирного дома. Из здания были эвакуированы 45 человек. Площадь пожара составляла 500 кв. м, но позднее увеличилась до 650 кв. м. Кровля здания в результате пожара частично обрушилась. Тушение пожара осложняли конструктивные особенности кровли, наличие подкровельного пространства и горючего утеплителя.