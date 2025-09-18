Власти Свердловской области направят порядка 500 млн рублей субсидий на сельхозтехнику

Всего субсидии из бюджета получат около 150 предприятий агропромышленного комплекса и крестьянско-фермерских хозяйств

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Свердловской области направят порядка 500 млн рублей в качестве компенсаций части затрат на купленную в 2025 году сельхозтоваропроизводителями технику. Субсидии получат около 150 предприятий агропромышленного комплекса и крестьянско-фермерских хозяйств региона, написал в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"500 миллионов рублей направим на компенсации части затрат на купленные в 2025 году комбайны, тракторы и другую технику. Всего субсидии из бюджета получат около 150 предприятий агропромышленного комплекса и крестьянско-фермерских хозяйств Свердловской области", - написал он.

Паслер отметил, что всего в 2025 году в регионе приобрели почти 1 тысячу единиц новой техники. Аграрии приобретают трактора, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, а также навесное и прицепное оборудование, необходимое для работы в полях, большая часть из закупленных земледельцами зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и тракторов произведены в России и в Республике Беларусь. "Для эффективной работы агропромышленного комплекса Свердловской области необходимо регулярное обновление сельхозтехники и оборудования. Современные и надежные машины нужны для обработки 760 тысяч гектаров земли - это большие площади, которые с каждым годом только растут", - добавил Паслер.

По данным департамента информационной политики региона, в 2024 году власти Свердловской области направили более 2,5 миллиарда рублей на покупку сельхозтехники. Большая часть из закупленных земледельцами зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, тракторов и автомобилей была отечественного производства. Поддержка агропромышленного комплекса - одна из стратегических задач Свердловской области. Субсидирование оказывает положительное действие на темпы технической и технологической модернизации аграрных предприятий Свердловской области, инновационного развития сельскохозяйственного производства в регионе. Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования соответствует целям и задачам национального проекта "Продовольственная безопасность".