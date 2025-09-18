В Уфе простились с Героем России Ильдаром Суфияровым

Он погиб при выполнении боевого задания и не сдался в плен

УФА, 18 сентября. /ТАСС/. Прощание с Героем России, старшим лейтенантом Ильдаром Суфияровым, который погиб при выполнении боевого задания и не сдался в плен, состоялось в Уфе. Его с почестями проводили по центральной улице города, передает корреспондент ТАСС.

Церемония прощания прошла в Государственном концертном зале "Башкортостан" на улице Ленина в историческом центре Уфы. На ней присутствовали другие участники СВО, бывшие коллеги Суфиярова, члены правительства Башкирии. В своем выступлении глава региона Радий Хабиров отметил, что о подвиге погибшего знают все жители республики. "Когда мы узнали о подвиге, то решили, что должны вернуть Ильдара Филаретовича домой. Где-то год назад мы разговаривали с его родителями и супругой, и пообещали, что выполним это. Я хочу поблагодарить всех тех, кто помогал найти место этого тяжелейшего боя - там все окопы разрушены, все перерыто выстрелами. Тех, кто нашли и привезли его домой. Сегодня родная земля примет его в свои объятия, так и должно быть", - сказал Хабиров, добавив, что его память будет увековечена.

Суфияров подписал контракт в возрасте 54 лет, не имея военного прошлого, но воевал очень достойно, отметил глава региона.

Поиски тела погибшего были осложнены тем, что это была "серая зона", и они велись по мере продвижения фронта. Как рассказал один из сослуживцев Суфиярова, в том бою против взвода ВСУ они сражались впятером, выжил только он один и провел в плену больше года. До того, как подорвать себя, Суфияров с позывным Хасан успел вызвать на себя огонь артиллерии, отметил выживший боец.

Сын погибшего Руслан поделился, что его отец взял позывным имя своего деда, который погиб в Великой Отечественной войне. После траурного митинга Героя России проводили по части улице Ленина, которая была перекрытая для движения на несколько часов.

Старший лейтенант Суфияров подписал контракт с Минобороны в мае 2023 года, он командовал мотострелковым взводом полка "Башкортостан". 12 апреля 2024 года при выполнении боевой задачи группа под его командованием несколько часов удерживала позиции. В результате жестоких сражений старший лейтенант Суфияров, не желая сдаваться в плен, подорвал гранатой себя и трех солдат ВСУ. Ему посмертно присуждено звание Героя России.