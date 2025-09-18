Глава Кировской области предложил полностью запретить продажу вейпов в регионе

Как отметил Александр Соколов, "используя вейп, подростки не понимают, как сильно они разрушают свой организм"

КИРОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Губернатор Кировской области Александр Соколов в ходе оглашения ежегодного послания о социально-экономическом положении региона предложил полностью запретить продажу вейпов в регионе.

"Продавцы говорят, что вейпы безопаснее табака. Это ложь. Используя вейп, подростки не понимают, как сильно они разрушают свой организм. В молодом возрасте о своем здоровье и будущем думают, к сожалению, не все. Прошу Законодательное собрание выйти с инициативой о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них на территории Кировской области", - сказал Соколов.

Ранее сенатор от Кировской области, глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко высказал ТАСС мнение о том, что проблему распространения вейпов среди детей и взрослых в России необходимо решать категорично, в частности, с помощью полного запрета вейпов для всех категорий населения. Он подчеркнул, что вопрос запрета вейпов - это вопрос здоровья нации. "Это вредит не только человеку, который потребляет, но и его детям. Это здоровье нации, и если мы хотим, чтобы население увеличилось, продолжительность жизни росла, бороться нужно очень жестко", - отметил сенатор.