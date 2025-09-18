Реализация программы восстановления приграничья зависит от оперативной обстановки

Идет проработка проектно-сметной документации, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Реализация программы комплексного восстановления приграничных регионов полностью зависит от оперативной обстановки. Также идет проработка проектно-сметной документации, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"У нас принята программа, мы определили первоочередные задачи - где уже можно работать, где пока оперативная обстановка не позволяет работать. Делаем проектно-сметную документацию. Деньги выделены, программа сформирована и согласована со всеми. По мере того, как будет позволять оперативная обстановка, мы все больше и больше объектов будем восстанавливать", - сказал он по итогам симпозиума "Будущее строительной отрасли", который прошел в МГСУ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что правительство подготовило программу комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей.

На том же совещании первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что на новую программу в 2025-2027 годах выделят 80 млрд рублей. Мантуров также отметил, что пока реализация комплексных восстановительных работ возможна только в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более 30 км от линии боевого соприкосновения. В населенных пунктах, расположенных ближе, чем на 30 км от линии боевого соприкосновения, в приоритете разминирование, приведение в нормативное состояние объектов гражданской обороны, дооснащение пожарно-спасательных подразделений и других специальных служб, ремонт самых важных объектов.