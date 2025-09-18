Наиболее востребованным направлением стало осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности

ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Порядка 277 социальных контрактов на сумму свыше 61 млн рублей заключили жители Луганской Народной Республики с начала 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства труда и социальной политики.

"За полтора года в республике было заключено 277 соцконтрактов на общую сумму свыше 61,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Начиная с 2024 года в ЛНР начала работу программа социальных контрактов, предназначена для семей и одиноких граждан с доходом ниже прожиточного минимума. Она позволяет получить государственную поддержку для преодоления трудной жизненной ситуации, поиска работы, открытия собственного бизнеса или ведения личного подсобного хозяйства.

В ведомстве отметили, что наиболее востребованным направлением стало осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности - по этому виду оформлено 155 контрактов.

"С 2025 года социальные контракты заключаются в рамках нового нацпроекта "Семья", - добавили в министерстве.