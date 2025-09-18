По замыслу авторов, программа должна предусматривать единовременную выплату в 3 млн рублей участковым, прибывающим или переезжающим на работу в села, а также пакет дополнительных мер

УЛАН-УДЭ, 18 сентября. /ТАСС/. Депутаты заксобраний регионов Дальнего Востока предлагают запустить программу "Земский участковый уполномоченный полиции". Об этом сообщили в пресс-службе Народного Хурала Бурятии по итогам общего собрания парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье", которое проходит в Чите, - Бурятию представляет спикер республиканского заксобрания Владимир Павлов.

"Парламентская ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье" направит в правительство РФ обращение с инициативой утвердить с 2026 года программу "Земский участковый уполномоченный полиции" - по аналогии с "Земским доктором" и "Земским учителем", - говорится в сообщении.

По замыслу авторов, программа должна предусматривать единовременную выплату в 3 млн рублей участковым, прибывающим или переезжающим на работу в села, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек, а также пакет дополнительных мер: компенсацию аренды жилья, возмещение расходов на переезд и обустройство, надбавки за работу в сельской местности, материальную помощь на старт, льготную ипотеку и компенсацию расходов на служебный транспорт.