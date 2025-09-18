Детали самого граффити не видны

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Контуры работы британского уличного художника Бэнкси, удаленной со стены здания Королевского суда в Лондоне, вновь проявились через штукатурку. В этом убедился корреспондент ТАСС, побывавший у здания суда.

Детали самого граффити, о котором художник изначально сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) 8 сентября, не видны. Однако благодаря проступившим контурам видна вся задумка Бэнкси - мужчина в свободной одежде (изначально - судья в мантии и парке) бьет молотком лежащего на земле протестующего, который пытается закрыться от него плакатом.

У работы собираются люди, которые фотографируют как ее, так и себя на фоне граффити, подходят и изучают детали. "Я думаю, что поклонники Бэнкси сняли штукатурку, чтобы ее было лучше видно", - сказал молодой человек, пришедший посмотреть на граффити. "Конечно, возможно, просто проступила черная краска, но это и не важно. Мне кажется, так работа стала еще экспрессивнее", - с уверенностью замечает он.

Сам Бэнкси никак не прокомментировал вновь появившееся изображение.

Как удаляли граффити

На самом рисунке Бэнкси нет отсылок к какому-то конкретному событию, но он появился через два дня после акций в поддержку движения Palestine Action. Полиция Лондона сообщила о задержании 890 человек во время митингов 6 сентября. На подавляющее число из них были составлены протоколы за поддержку объявленной запрещенной организации. За несколько недель до этого были задержаны еще сотни человек.

С 5 июля членство в Palestine Action, участие в ее собраниях и любая форма поддержки ее деятельности стали уголовным преступлением. За него грозит максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы. Обвинения в нарушении закона о борьбе с терроризмом предъявлены уже более чем 110 задержанным.

После появления на здании суда работа была тут же закрыта щитами, у нее была выставлена охрана. Служба судов и трибуналов Его Величества в тот же день сообщила, что граффити будет удалено на том основании, что здание Королевского суда имеет высший статус архитектурной и исторической ценности, а значит - наивысшую степень охраны со стороны государства. Спустя два дня граффити закрасили.