Регионами-лидерами по числу победителей регионального этапа стали Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Татарстан, Московская область, Свердловская область и Нижегородская область

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Дирекция международной премии "Мы вместе" объявила списки победителей регионального этапа и полуфиналистов пятого сезона премии. Об этом ТАСС сообщили в Добро.рф.

"На уровне регионов лидерами стали 1 313 проектов, а 489 проектов вышли в полуфинал. В этом году победителей определят в таких номинациях, как "Волонтер года", "Наставник года", "Герои нашего времени", "Поколение добра", "Страна возможностей", "Код милосердия" и другие", - говорится в сообщении.

Отмечено, что регионами-лидерами по числу победителей регионального этапа стали Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (28 победителей), Республика Татарстан (27), Московская область (27), Свердловская область (25), Нижегородская область (24).

"В полуфинал премии вышли почти 489 социальных проектов, а 1 313 стали призерами регионального этапа. Определены волонтеры года на уровне региона, наставники, лучшие социальные проекты. Это сотни инициатив, которые помогают ветеранам и семьям участников СВО, поддерживают жителей приграничных территорий, создают программы реабилитации и психологической поддержки", - отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев.

В Москве в полуфинал вышли 58 проектов, в Красноярском крае - 30, в Московской области и ХМАО-Югре - по 24 проекта. Высокие результаты также показали Республика Татарстан (15 полуфиналистов), Ростовская область (18), Свердловская область (16), Ямало-Ненецкий автономный округ и Волгоградская область (по 13 проектов).

Победителей регионального этапа ждут встречи с первыми лицами своих регионов, где они смогут представить свои инициативы, обсудить планы по развитию проектов и получить поддержку на уровне субъекта. Полуфиналистам предстоит очно защитить свои проекты перед экспертным жюри, а прошедшим в финал потом еще и принять участие в народном голосовании. Итоги премии будут объявлены в Москве 5 декабря в рамках Международного форума гражданского участия "Мы вместе".