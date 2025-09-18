Также министр иностранных дел России и Сергей Меликов обсудили актуальные вопросы развития международных связей республики

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вручил главе Дагестана Сергею Меликову награду за успехи в развитии взаимодействия с зарубежными партнерами.

"Лавров вручил Меликову нагрудный знак МИД России "За вклад в международное сотрудничество" за весомые результаты в работе по укреплению торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия региона с зарубежными партнерами", - сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

На встрече также "были обсуждены актуальные вопросы развития международных связей" Дагестана.

Нагрудный знак "За вклад в международное сотрудничество" представляет собой классическую семилучевую орденскую звезду. Он вручается "за активную совместную работу с МИД России по развитию двустороннего сотрудничества, популяризацию русского языка и культуры, осуществление проектов по поддержке соотечественников и другие конкретные заслуги".