18 сентября 2025 года президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме заявил о том, что семейная льготная ипотека будет сохранена, в связи с чем потребуются новые бюджетные вливания. В этот же день замминистра финансов РФ Иван Чебесков сообщил о том, что Минфин изучает возможность дифференциации ставки по "Семейной ипотеке" в зависимости от числа детей в семье. Каковы условия этого вида ипотеки и как они менялись в последние годы — в материале ТАСС

Что такое "Семейная ипотека"

Это программа выдачи льготных кредитов на покупку жилья. Она была запущена в 2018 году для поддержки россиян, у которых есть дети и потребность жить просторнее. Банки выдают ипотеку по пониженной ставке, а государство компенсирует им разницу между этой ставкой и рыночной. На сегодняшний день в программе участвуют 64 банка. "Семейная ипотека" доступна во всей стране, хотя в арктических регионах условия ее оформления отличаются от остальных.

Программа должна была закончиться в июле 2024-го, но Владимир Путин в своем прошлогоднем февральском послании Федеральному собранию поручил продлить ее до 2030 года, "сохранив базовые условия". В свою очередь Минфин РФ подтвердил, что программа будет продлена, и представил предварительные расчеты: дополнительные расходы бюджета до 2030 года составят 1,5 трлн рублей, из которых 647,59 млрд понадобятся в течение трех ближайших лет.

Каковы базовые условия

Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости жилья. Максимальный срок — до 30 лет.

Условия программы не отличаются для родителей усыновленных (удочеренных) детей. Возраст детей важен на дату заключения кредитного договора. По нынешним условиям в программе могут участвовать семьи, в которых:

один ребенок младше 6 лет включительно;

двое или более несовершеннолетних детей;

один несовершеннолетний ребенок с инвалидностью.

Максимальная сумма кредита на льготных условиях по ставке 6% — 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 млн рублей — для остальных регионов.

Заемщик может оформить часть кредита на условиях программы, а оставшуюся часть оплатить на рыночных условиях или получить в рамках региональной ипотечной программы. При этом будут действовать следующие ограничения по размеру кредита:

15 млн рублей для всех российских регионов;

30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Банки могут корректировать условия программы. Например, увеличить размер первоначального взноса.

Дополнительные ограничения

Семьи, в которых есть двое несовершеннолетних детей, но нет детей до 7 лет или детей-инвалидов, могут воспользоваться программой только на территории 35 регионов или в малых городах с населением до 50 тыс. человек, за исключением территорий Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

Численность населения города определяется на 1 января предыдущего года. То есть, как говорится в инструкции на сайте ДОМ.РФ, если вы, например, оформляете кредит в 2025 году, то численность населения важна на 1 января 2023 года по данным Росстата. Ограничение по территории не действует, если ипотека будет использована на приобретение или строительство дома.

Весеннее смягчение условий

С 1 апреля 2025 года "Семейная ипотека" была распространена на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов. Как сообщили в Минфине, купить квартиру на вторичном рынке на льготных условиях по ставке до 6% годовых могут семьи, имеющие ребенка в возрасте до 6 лет включительно, и только один раз.

Приобрести жилье на вторичном рынке можно в многоквартирном доме не старше 20 лет. Важно, чтобы он не был признан аварийным. Покупаемая квартира не должна принадлежать членам семьи, родственникам, партнерам по бизнесу и другим взаимозависимым лицам (связанным друг с другом какими-либо отношениями, которые могут оказывать влияние на условия и результаты сделок).

Какие квартиры можно приобрести

Не считая правила, вступившего в силу с 1 апреля, купить квартиру можно только на первичном рынке, то есть либо на стадии строительства, либо в уже построенном, но еще не сданном доме. Если же дом сдан, то приобрести жилье можно только у компании-застройщика, у другого человека нельзя.

Наличие жилья не мешает приобрести новое, главное, чтобы оно было больше имеющегося. Оформить льготные условия можно и на строительство частного дома, но только при условии заключения договора подряда со строительной организацией или индивидуальным предпринимателем, официально занимающимся строительством.

Можно ли использовать материнский капитал

Маткапитал можно использовать для оплаты первоначального взноса по семейной ипотеке. Также банки дают возможность использовать маткапитал для ее досрочного погашения. Для внесения ежемесячных платежей маткапитал не подходит. Кстати, выплаты материнского капитала, которые должны были завершиться в 2026 году, Владимир Путин также предложил продлить минимум до 2030 года.

Продолжится и государственная поддержка многодетных семей. Прошлым летом программа выплат по ипотеке для них продлена на семь лет. Выплату смогут получить семьи, в которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. При этом кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2031 года.

Сколько раз можно участвовать в программе?

Приобретать жилье через "Семейную ипотеку" можно неоднократно. Причем если предыдущий льготный (необязательно "семейный") кредит был взят до 23 декабря 2023 года, то дополнительных условий для получения нового не требуется.

Если же льготный кредит был оформлен позже этой даты, то взять новый можно, только если:

предыдущий уже погашен;

за это время в семье родился новый ребенок;

площадь нового жилья больше площади имеющегося.

