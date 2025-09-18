В России наблюдается рост аварийности и числа травм среди их водителей

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии поддержали инициативу о введении регистрации питбайков. Соответствующее обращение парламентарии приняли в адрес первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова, сообщили в пресс-службе парламента.

"Сегодня существует правовой вакуум вокруг питбайков, данная техника не ставится на учет. Единственная мера, которая применима, - это штраф в размере 500 рублей для родителей несовершеннолетних водителей. В этой связи парламентарии Карелии предложили установить на законодательном уровне правила эксплуатации питбайков, в том числе ввести их регистрацию в специальном реестре, а также внести изменения в правила дорожного движения, которые запретят передвигаться на этой технике по дорогам общего пользования. За нарушение этих требований авторы инициативы предлагают предусмотреть административную ответственность", - сказано в сообщении.

Авторами инициативы выступили председатель парламента республики Элиссан Шандалович, депутаты Сергей Шугаев, Илья Раковский, Анна Лопаткина и Артем Валюк (фракция "Единой России").

В парламенте отметили, что питбайки относятся к категории спортинвентаря. В стране наблюдается рост аварийности и числа травм среди их водителей. Как правило, у питбайков нет габаритных огней, поворотников, звуковых сигналов и других элементов, необходимых для передвижения по дорогам общего пользования.

"На дорогах эта техника встречается достаточно часто, и она достаточно мощная. Ее используют, в том числе, дети и подростки. Ситуация с аварийностью серьезная: за полгода в России в ДТП с питбайками погибли 10 детей, 235 получили травмы. В Карелии за 8 месяцев произошло 12 ДТП с участием питбайков, в них пострадали 14 человек, половина - дети", - сказал на заседании Заксобрания Шандалович.

Авторы инициативы не исключают, что могут потребоваться и ограничения продажи питбайков.