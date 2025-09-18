Гости смогут увидеть более 20 образцов боевых машин стран НАТО и Украины, уничтоженных в ходе специальной военной операции

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Выставочный проект "СВО. Zащитники Отечества" открылся в главном здании Музея Победы на Поклонной горе и его филиале - Музее "Г.О.Р.А.", передает корреспондент ТАСС. Экспозиция подготовлена по поручению президента РФ Владимира Путина.

"Наша новая масштабна экспозиция посвящена боевому подвигу участников СВО, но ее главная цель шире. Мы хотим не только увековечить память подвигов тех, кто сражается на фронтах, но и наглядно показать, с кем и за что воюет Россия. Понимание этих вещей крайне важно, поскольку вокруг нас накапливается все больше недостоверной и лживой информации, штампуемой вражеской пропагандой. Задача нашей экспозиции - противопоставить этой пропаганде правдивую картину разворачивающихся событий, основанную на фактах и документальных свидетельствах", - сказал генеральный директор Музея Победы Александр Школьник во время торжественного открытия новой постоянной экспозиции на открытой площадке Музея "Г.О.Р.А.".

На площади 8 тыс. кв. м покажут подбитую трофейную военную технику. Гости музея смогут увидеть более 20 образцов боевых машин стран НАТО и Украины, уничтоженных в ходе СВО. Среди них бронеавтомобили Козак-5, BMC Kirpi, Roshel Senator, International MaxxPro, боевые машины пехоты Marder 1A3 и Bradley, а также танк M1A1SA Abrams. Кроме того, в экспозицию вошли фотоработы военных корреспондентов, отражающие события и подвиги героев СВО.

В главном здании музея открыта выставка, которая погружает посетителей в атмосферу фронтовой жизни. Экспозиция состоит из шести тематических разделов: "Операция Z", "Голос фронта", "Хроника подвигов", "Саур-Могила", "Герои Z" и "Вера" и включает более 250 экспонатов. Здесь представлены наградные документы, письма, предметы повседневной жизни и образцы вооружения, включая беспилотники "Сибирь-2" и "Сибирячок-4".

В интерактивной зоне выставки можно узнать истории героев спецоперации и Героев Советского Союза времен Великой Отечественной войны, с акцентом на гвардейские части. Архивные документы и фотографии подчеркивают преемственность воинских традиций. Также в экспозиции находятся церковные артефакты, такие как фрагмент позолоченного купола Успенского Николо-Васильевского монастыря и расплавленный колокол из Угледара, а также работы современных художников, посвященные специальной военной операции. В аудиозоне "Голос фронта" звучат современные фронтовые песни и поэзия. Центральным элементом выставки станет скульптурная группа - копия барельефа мемориального комплекса "Саур-Могила", посвященная героям СВО.

"С помощью современных мультимедийных технологий, интерактивных инсталляций и подлинных артефактов новая экспозиция показывает судьбы реальных людей и подвиги наших современников, защищающих жителей новых субъектов РФ и наше общее будущее. Я уверен, что только так можно воспитать уважение к участникам спецоперации, которые, как их предки в годы Великой Отечественной войны, жертвуя собой, героически противостоят неонацистам и иностранным наемникам", - заключил Школьник.

Партнеры проекта

Партнерами проекта выступили Министерство культуры РФ, Министерство обороны РФ, Студия военных художников имени М. Б. Грекова. ТАСС - генеральный информационный партнер Музея Победы.