ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Количество покупок, которые жители страны оплачивают биометрией, возросло более чем в пять раз. За первые шесть месяцев текущего года было совершено 130 миллионов операций против 25 млн за весь 2024 год, об этом заявил директор дивизиона "Биометрия" Сбербанка Олег Евсеев на пленарном заседании в рамках финала чемпионата высоких технологий, который в эти дни проходит в Великом Новгороде.

"Мы фиксируем взрывной рост биометрических транзакций. Если за весь 2024 год граждане провели около 25 млн операций с использованием биометрии, то только за первую половину 2025 года уже больше 130 млн", - заявил Евсеев.

По его словам, планы по расширению сети терминалов, оснащенных биометрией, предусматривают увеличение их количества до 1,5 млн единиц до конца 2025 года. Совместная работа активно ведется с другими банками и регулятором для обеспечения 100% покрытия терминалами с биометрией. Поэтапное внедрение передовой технологии охватит все точки приема платежей на территории Российской Федерации. "Если год назад у нас стояло около 200 тыс. терминалов оплаты, то сейчас их уже 1,3 млн по всей стране. Грубо каждый третий терминал приема денег в стране оснащен биометром. Постепенно мы фокусируемся на точках с самым значимым клиентопотоком, там, где больше всего народа обслуживаются", - добавил он.

По его словам, распространение биометрических платежей происходит сейчас по принципу социального доказательства через наглядный личный пример. При этом вопросы безопасности использования персональных данных находятся на особом контроле у регулятора и участников рынка. Постоянная работа ведется над повышением надежности и защищенности биометрических систем национального масштаба. Сбалансированный подход позволяет совмещать технологическое развитие с необходимыми требованиями к безопасности данных.

"Самое главное в применении этой технологии - социальное подтверждение. Ты не будешь применять биометрию, пока не увидел, как сосед в очереди оплатил свой кофе, не доставая карту или телефон. Только после того, как ты увидел, что ему это удобно и нет вопросов по безопасности, ты задумаешься. Именно личный опыт наблюдения за успешными операциями формирует доверие к технологии", - пояснил Евсеев.

О чемпионате

Великий Новгород в третий раз примет финал Чемпионата высоких технологий. Мероприятия чемпионата включают не только соревновательную, но и деловую программу, а также серию профориентационных активностей для школьников. Партнерами Чемпионата высоких технологий стали ГК "Просвещение", Сбербанк, компании "1С", "Р-Фарм", "Нацпроектстрой", "Сибур", Роскосмос, Ростех, "ОАК". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и Чемпионат высоких технологий. Оно направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. Организатор - Минпросвещения России, федеральный оператор - Институт развития профессионального образования. Чемпионат высоких технологий - это конструкторское бюро новых профессий, соревнования проходят по инновационным компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики.