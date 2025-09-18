Ремонт позволил оснастить зрительный зал, рассчитанный более чем на 100 человек, новым техническим оборудованием, сохранив при этом камерность исторической сцены

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Ремонт Исторической сцены Московского Театра Олега Табакова (ТОТ) завершен, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия площадки. Новый сезон в театре откроется 1 октября 2025 года.

"Мы возвращаемся в подвальный театр, с которого и началась наша жизнь. Хочу поблагодарить мэра Москвы Сергея Собянина, столичный департамент капитального ремонта и департамент культуры <…>. Был проведен уникальный ремонт, позволивший сохранить историческую ценность здания", - отметил во время церемонии художественный руководитель ТОТ народный артист РФ Владимир Машков.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе театра, худрук предоставит новую сцену для работы молодым режиссерам и артистам. Первым спектаклем, показанным на Исторической сцене после ее открытия, станет "Старший сын" Алены Лаптевой. Показ запланирован на 1 октября 2025 года. В новом сезоне этот режиссер также планирует выпустить постановку "Выбор".

Кроме того, в новом сезоне артисты представят спектакль по пьесе Александра Володина "С любимыми не расставайтесь" (режиссер Артур Касимов), а также постановку по мотивам книги Владимира Соллогуба "Беда от нежного сердца" (режиссер Севастьян Смышников). Владислав Миллер поставит пьесу Гора Николаева "Звездный час по местному времени". Планируется к выпуску и постановка "Незнайка". Ее режиссер не уточняется.

Сцена на улице Чаплыгина была закрыта на капитальный ремонт еще в мае 2022 года - тогда подошел к концу 36-й театральный сезон. Ремонт позволил оснастить зрительный зал, рассчитанный более чем на 100 человек, новейшим техническим оборудованием, сохранив при этом камерность исторической сцены.

