Закон нужен для защиты интересов бизнеса, организации взаимодействия бизнесменов с властью и развития инвестиционного климата

ГЕНИЧЕСК, 18 сентября. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подписал закон об уполномоченном по правам предпринимателей в Херсонской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Подписал закон об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Херсонской области. Это нужно для защиты интересов бизнеса, организации взаимодействия бизнесменов с властью и развития инвестиционного климата. Уполномоченный будет также рассматривать жалобы предпринимателей, помогать в восстановлении нарушенных прав, участвовать в формировании соответствующего законодательства и в целом следить за тем, чтобы бизнес чувствовал себя уверенно и защищенно", - написал губернатор.

Назначать на данную должность будут по согласованию с предпринимателями региона, Херсонской областной Думой и федеральным институтом при президенте России. Срок полномочий будет составлять пять лет.