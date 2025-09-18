Зампред правительства напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина к 2030 году число туристических поездок в РФ должно составлять 140 млн

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Отрасль туризма растет ежегодно более чем на 10% и остается самой быстрорастущей в России, сообщил на слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Это самая быстрорастущая индустрия в нашей стране, которая растет каждый год больше чем на 10%", - сказал он.

Чернышенко напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина к 2030 году число туристических поездок в РФ должно составлять 140 млн. Этот показатель равен 100 млн.

Блогер из Бразилии Педро Дахер Симпл и военный корреспондент из Чехии Ростислав Люссье во время питч-сессии предложили организовывать специальные туры для зарубежных блогеров, чтобы формировать объективное представление о современной России.

"Я попрошу наших коллег из министерства экономического развития, у которых есть каталог национальных туров нашей страны, чтобы они вам показали полный каталог, и вы могли бы сами определить и выбрать, <…> какие из этих туров представляют наибольший для вас интерес", - ответил Чернышенко.

Площадка слета Всемирного фестиваля молодежи начала работу на Нижегородской ярмарке 17 сентября. Площадь всех зон активности составляет около 10 тыс. кв. метров. В нескольких павильонах ярмарки располагаются лекционные залы, площадка для игры в баскетбол, партнерские стенды и многое другое. В фестивале принимают участие 2 тыс. человек из РФ и 120 других стран.