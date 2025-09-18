Подать заявку на участие в программе могут студенты бакалавриата и специалитета со второго курса, а также магистранты, которые изучают математику, информатику и компьютерные науки

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сбер и благотворительный фонд "Вклад в будущее" выдадут стипендии 476 студентам и аспирантам, проходящим обучение по направлениям, связанным со сферой математики и IT. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Сбер и благотворительный фонд "Вклад в будущее" открывают второй сезон стипендиальной программы, чтобы поддержать талантливых ребят в математике и IT. В 2025 - 2026 учебном году 476 студентов и аспирантов смогут получить стипендии. Общий бюджет программы - 164 млн рублей. Каждый месяц лучшие студенты будут получать 30 тыс. рублей, а аспиранты - 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 15 октября 2025 года подать заявку на участие в программе могут студенты бакалавриата и специалитета со второго курса, а также магистранты, которые изучают математику, информатику, компьютерные науки, вычислительную технику и информационную безопасность.

Помимо этого, участниками могут стать аспиранты, которые изучают такие направления, как "Математика и механика", "Компьютерные науки и информатика", "IT и телекоммуникации", добавили в сообщении, пояснив, что при отборе будут учитываться научные публикации, выступления на конференциях, стажировки, проекты и успеваемость.

Как проинформировали в пресс-службе, на данный момент к стипендиальной программе присоединились 13 вузов России, включая НИУ ВШЭ, МГУ им. М. В. Ломоносова, МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РАНХиГС. В первом сезоне программы в 2024 году стипендии получил 281 человек.

"Большие открытия - результат системной работы. Наша стипендиальная программа поможет лучшим начинающим исследователям сосредоточиться на научной работе, реализовать свой потенциал в полной мере - для себя, для страны и общества", - сказала старший вице-президент, руководитель блока "Люди и культура" Сбербанка Наталья Дудина, чьи слова цитирует пресс-служба.