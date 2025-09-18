За это время были проведены десятки лесовосстановительных акций, в которых приняли участие более 7 тыс. человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Около миллиона деревьев высадили в Северной Осетии за четыре года по национальным проектам "Экология" и "Экологическое благополучие", сообщили ТАСС в Минприроды республики.

"В Северной Осетии лесоводы и волонтеры за четыре года в рамках национальных проектов "Экология" и "Экологическое благополучие" высадили около миллиона деревьев. В сумме земли, покрытые лесом, увеличились на 343,4 га", - сообщили в министерстве.

За это время были проведены десятки лесовосстановительных акций, в которых приняли участие более 7 тыс. человек - добровольцы разных возрастов, сотрудники лесничеств, координаторы лесных проектов и сотрудники ведомств и компаний. Вместе они высаживали основные лесообразующие породы - бук восточный, дуб красный, ясень обыкновенный, орех грецкий.

Координатором лесовосстановительных работ в Северной Осетии является Минприроды республики. Обеспечение 100-процентного соотношения лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесов - одна из ключевых задач национального проекта "Экологическое благополучие".