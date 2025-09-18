В КЧР открыли обновленный зал школы олимпийского резерва после капремонта

Спортзал также оборудовали тремя борцовскими коврами

ЧЕРКЕССК, 18 сентября. /ТАСС/. Капитальный ремонт зала школы олимпийского резерва по спортивной борьбе провели в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"После капитального ремонта свои двери распахнул обновленный спортзал республиканской школы олимпийского резерва по спортивной борьбе. Обновлены все инженерные сети, раздевалки и душевые, кабинет врача и тренерская, а также усилена система безопасности", - говорится в сообщении.

Глава КЧР отметил, что спортзал площадью более 700 кв. м также оборудовали тремя борцовскими коврами. В школе олимпийского резерва смогут заниматься борьбой свыше трех сотен юных спортсменов.

Республиканская школа олимпийского резерва по спортивной борьбе располагается в Черкесске. Она зарегистрирована в 2000 году.