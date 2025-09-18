Консул РФ отверг угрозу заражения "поедающей мозг" амебой для россиян в Индии

Амебную инфекцию зарегистрировали только в некоторых районах штата Керала, риска ее распространения нет, сказал Ратиш Наир

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сентября. /ТАСС/. Риск распространения амебы Naegleria fowleri (известна как "амеба-мозгоед") в южном индийском штате Керала отсутствует, угрозы для россиян получить эту инфекцию в регионе нет. Об этом заявил ТАСС почетный консул РФ в Тривандруме Ратиш Наир после сообщений о росте числа случаев заболевания первичным амебным менингоэнцефалитом (ПАМЭ).

"Амебная инфекция была зарегистрирована только в некоторых районах [Кералы]. Риска ее распространения нет, поэтому туристам, в том числе из России, не о чем беспокоиться. Они в безопасности", - сказал он.

Индийский телеканал NDTV 17 сентября сообщил о 69 подтвержденных случаях ПАМЭ в Керале, 19 из них закончились смертельным исходом.

Во всех случаях заражение происходило от амебы, обитающей в теплой пресной воде. Минздрав штата в своем уведомлении напомнил, что эта амеба проникает в организм через носовую полость, когда человек купается, и таким образом может добраться до мозга. Заболевание не передается от человека к человеку. При этом болезнь развивается очень быстро. Ее типичными симптомами являются головная боль, лихорадка, тошнота, рвота. Появляются признаки поражения центральной нервной системы, возможен быстрый отек мозга.

По данным NDTV, первый случай ПАМЭ в Керале был зафиксирован в 2016 году. До 2023 года было только восемь подтвержденных случаев заболевания среди населения штата, однако в 2024-2025 годах отмечен их значительный рост. В 2024 году было зафиксировано 36 случаев заболевания и 9 смертей, в 2025 году - уже 69 случаев и 19 смертей.