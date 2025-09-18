Работы начали с создания прочного основания, для укрепления которого применили метод холодной регенерации

ВОРОНЕЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Участок стратегически важной дороги на Луганск капитально отремонтируют в Ольховатском районе Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожной деятельности региона.

"Для жителей Ольховатского муниципального района Воронежской области и для транзитного транспорта ремонт участка автомобильной дороги Воронеж - Луганск <…> стал долгожданным событием. Эта трасса, являющаяся стратегическим коридором к новым территориям, за последние годы испытывала нагрузки, значительно превышающие расчетные. Последствия интенсивного трафика - глубокая колея и разрушение основания, что потребовало не локального, а комплексного подхода к восстановлению дорожного полотна", - говорится в сообщении.

Ремонт начали с создания прочного основания, для укрепления которого применили метод холодной регенерации. Технология позволяет перерабатывать материалы разрушенного временем основания дороги на месте, создавая монолитный слой повышенной прочности - базу для будущего асфальтобетонного покрытия, рассказали в пресс-службе.

"Данная дорога имеет не просто региональное, а стратегическое значение, так как это один из важнейших логистических путей на наши новые территории. Мы столкнулись с последствиями возросшей интенсивности движения: сильная колейность стала результатом постоянного проезда тяжелой техники. Именно поэтому потребовалось применить метод холодной регенерации. Он позволяет усилить прочность основания дороги, что является актуальным в нынешних условиях и гарантирует, что дорога прослужит дольше", - цитирует пресс-служба главного инженера компании-подрядчика Сергея Васильева.

После того, как завершатся работы по строительству основания дороги, сотрудники генерального подрядчика уложат два слоя нового асфальтобетона и благоустроят автобусные посадочные площадки.