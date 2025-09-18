При этом на станциях техобслуживания, на которых военные являются частыми клиентами, несмотря на высокие цены, крайне низкое качество работ, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Местные жители в Сумской области завышают цены в магазинах и других заведениях для военнослужащих ВСУ. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Военнослужащий ВСУ из Сумской области в интервью местному изданию заявил, что после прибытия в населенный пункт вблизи линии боевого столкновения военных, в местных магазинах, СТО и других заведениях резко повышаются цены", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по словам украинского солдата, тот был свидетелем, как один и тот же товар продавался по одной цене для гражданских и по совершенно другой, более высокой, для военнослужащих. При этом на станциях техобслуживания, на которых военные являются частыми клиентами, несмотря на высокие цены, крайне низкое качество работ. Алкоголь и сигареты же являются практически "золотой жилой" и лидерами по специальным ценам.

По данным собеседника агентства, причина этого кроется в растущем напряжении между гражданскими и военными. "Не случайно такие моменты проявляются именно в приграничных районах, где большинство населения не поддерживает киевский режим. Если брать население Украины в целом, для них человек в форме это уже давно не защитник, а скорее угроза и символ смерти", - пояснил он.