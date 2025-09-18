Он обеспечит поддержку молодых специалистов и создаст стимулы для работодателей

КИРОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют создать в регионе механизмы закрепления молодых сотрудников и предусмотреть материальные и нематериальные меры поддержки. Об этом ТАСС сообщил спикер законодательного собрания области Роман Береснев.

Губернатор Кировской области Александр Соколов в четверг в ходе оглашения ежегодного послания о социально-экономическом положении региона поручил правительству разработать законопроект о первом рабочем месте. Закон должен обеспечить поддержку молодых специалистов и создать стимулы для работодателей.

"Наша цель - сделать так, чтобы молодой человек, который устраивается на работу по специальности, чувствовал свою востребованность на рабочем месте с самого первого дня. Речь идет о создании механизмов закрепления молодых сотрудников с разделением на материальные и нематериальные меры поддержки. К нематериальным может быть отнесено обязательное наставничество со стороны старших коллег, создание Советов молодежи, активная общественная жизнь в коллективе - спортивные соревнования, творчество и другие виды мотивации. Также обсуждаются меры материального стимулирования молодых специалистов, размер и характер этих мер, планируется, что они будут коррелировать со сроком работы молодого человека и будут предоставляться сотрудникам как бюджетных, так и коммерческих организаций", - рассказал Береснев.

Он отметил, что подобная концепция почти не встречается в других регионах. "Разработав перечень мер и мероприятий, мы практически станем первопроходцами в рамках всей страны и сможем закрепить нашу молодежь, чтобы она не уезжала и продолжала развивать нашу любимую Кировскую область", - отметил собеседник агентства.

Закон о первом рабочем месте

Александр Соколов в четверг подчеркнул, что считает необходимым установить меры государственной поддержки занятости молодых специалистов, ищущих работу впервые. Он поручил разработать закон и внести его в законодательное собрание до конца года. "Данный закон должен обеспечить поддержку молодых специалистов и создать стимулы для предпринимателей брать их на работу", - сказал Соколов.

Губернатор обозначил, что необходимы меры, чтобы предприятиям региона было выгодно брать к себе на работу выпускников вузов, колледжей и техникумов и платить им достойную заработную плату.