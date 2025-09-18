В Кировской области отремонтируют зал филармонии и отреставрируют драмтеатр

Работы планируют закончить до 2028 года

КИРОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют до 2028 года отремонтировать зал филармонии, после чего приступить к реставрации драмтеатра. Такое поручение дал губернатор Александр Соколов в ходе ежегодного послания законодательному собранию.

"В рамках празднования 650-летия города Кирова проведен ремонт фасадов Вятской филармонии и драмтеатра. Но оба эти объекта требуют более масштабного ремонта и создания комфортных условий для зрителей и артистов. При этом и филармония, и драмтеатр не должны быть закрыты одновременно. Поэтому поручаю правительству области подготовить документацию на ремонт зала филармонии и провести работы до 2028 года, а затем приступить к реконструкции драмтеатра", - подчеркнул губернатор.

Благоустройство парков и набережной

Он рассказал, что власти также получают от граждан запросы на дальнейшее благоустройство города Кирова, прежде всего, набережной и комплекса оврагов.

"Люди активно участвовали в разработке концепции по благоустройству оврагов. Уже определили лучшие работы. Сейчас идет конкурс на лучший дизайн-проект набережной реки Вятки. Поручаю правительству области разработать проекты и всю необходимую документацию по их реконструкции с учетом предложений общественности", - сказал Соколов.

Также до 2028 года власти планируют завершить благоустройство Парка Победы. Кроме того, губернатор назвал "значимым" проект благоустройства территории парка у Дворца творчества - Мемориал.

"Напомню, что этот проект был инициирован молодежью из Движения первых, которые самостоятельно разработали дизайн-проект, и он в полной мере соответствует их интересам. Проектно-сметная документация будет готова к лету 2026 года, поручаю правительству предусмотреть в бюджете средства на благоустройство парка. Несмотря на все трудности, этот проект инициирован самой молодежью. Мы обязаны его реализовать, создадим современную инфраструктуру для творчества, спорта, отдыха всех групп населения: семей с детьми, молодежи, маломобильных граждан", - отметил Соколов.