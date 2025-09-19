В экспозиции Новгородского музея-заповедника будет представлена икона из Пскова

ПСКОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Псковский музей-заповедник представит в Великом Новгороде ценную икону XVI века. Это стало возможным благодаря уникальному межмузейному обмену в рамках выставочного проекта "Обретенные святыни. Новгород и Псков. Переплетение судеб", сообщила ТАСС генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

"Главными героями выставок станут два шедевра древнерусской иконописи из собраний Псковского и Новгородского музеев, волею судеб оказавшиеся вне своих родных мест. Псковская и новгородская иконы, хоть и временно, вернутся на свою малую родину и предстанут перед глазами псковичей и новгородцев. Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Великой Победы и носит название "Обретенные святыни. Новгород и Псков. Переплетение судеб". Данный проект символизирует восстановление исторической справедливости по отношению к культурному наследию", - сказала Мельникова.

В экспозиции Новгородского музея-заповедника будет представлена икона из Пскова. Она носит название "Святые князья Владимир, Борис и Глеб, с житием Бориса и Глеба". Данный памятник искусства был создан еще в далеком 1545 году мастерами-иконописцами. Икона исторически принадлежала новгородской церкви Бориса и Глеба в Плотниках.

Аналогичное событие произойдет в Псковском музее-заповеднике: там выставят икону "Деисус с предстоящими святыми Варварой и Параскевой Пятницей". Это произведение искусства происходит из церкви святой великомученицы Варвары в Пскове. Ценная икона датируется экспертами самым началом XV века и является важным памятником.

Такая взаимная передача шедевров стала необходимой из-за ошибки послевоенного времени. Культурные ценности не всегда удавалось вернуть в оригинальные музеи после их репатриации из Германии. Многие предметы искусства были перемещены в ходе боевых действий и оккупации. Специалистам пришлось заново атрибутировать и распределять возвращенные сокровища.

История возвращения

В годы Великой Отечественной войны фашистские захватчики целенаправленно вывозили культурные ценности с оккупированных советских территорий. Значительная часть коллекций Новгородского и Псковского музеев была перемещена в качестве трофеев. Сначала их свозили в пункты сбора в Прибалтике, а затем отправляли вглубь Германии.

После капитуляции Германии началась длительная работа по розыску и возвращению похищенных ценностей. Советские специалисты действовали в тесном сотрудничестве с западными союзниками. Произведения искусства обнаруживались в специально оборудованных тайниках и замках на территории Баварии. Все найденные ценности свозились на сборные пункты, крупнейший из которых находился в Мюнхене.

"В 1948 году псковские и новгородские иконы были из Германии доставлены в Новгородский музей, и уже здесь осуществлялась работа по определению их принадлежности к псковскому или новгородскому собранию. Значительная часть псковских икон тогда же вернулась в Псковский музей. В 1955 году работу продолжил известный реставратор и искусствовед, сотрудник Центральной художественной реставрационной мастерской Н. Н. Померанцев. Из выявленных им псковских икон наиболее выдающиеся были прямо из Новгорода направлены на реставрацию в ЦХРМ (ныне ВХНРЦ им. акад. И. Э. Грабаря)", - пояснила Мельникова. Данный выставочный проект призван символически исправить эту историческую несправедливость.