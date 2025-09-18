Очередь на проезд по Крымскому мосту устранили

Затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Очередь на проезд по Крымскому мосту ликвидирована со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении с данными от 01:00 мск.

По данным на 16:00 мск 18 сентября, на мосту наблюдалась очередь из 1,1 тыс. автомобилей со стороны Керчи, время ожидания составляло более трех часов. Очереди со стороны Тамани не было.