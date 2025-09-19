На Камчатке обследуют здания после сообщений о повреждениях из-за землетрясения

Особое внимание специалисты уделяют детским садам и школам, сообщил губернатор региона Владимир Солодов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Специалисты приступили к обследованию зданий социальных учреждений Камчатского края, где произошло землетрясение магнитудой 7,2. Особое внимание - детским садам и школам, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Солодов.

"Руководитель управления образования администрации Петропавловска-Камчатского и технические специалисты уже приступили к осмотру образовательных учреждений, по которым поступали обращения о повреждениях в результате сегодняшнего землетрясения. Дал поручение при обследовании социальных объектов уделить особое внимание школам и детским садам. Остаюсь на связи со всеми ведомствами для оперативной координации работы и быстрого реагирования. Ситуация находится под контролем", - написал губернатор.

Он отметил, что на Камчатке работают федеральные специалисты. Эксперты компании "Техкон" провели тщательное обследование 70 жилых домов в Петропавловске-Камчатском. "Дал поручение усилить работу по обследованию жилого фонда в Вилючинске и Елизово", - добавил он.

Мощное землетрясение, магнитуда которого, по уточненным данным Камчатского филиала геофизической службы РАН составила 7,2, произошло на Камчатке в 06:58 (21:58 мск 18 сентября). По информации ГУ МЧС по региону, подземные толчки силой до 7 баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, в отдельных населенных пунктах Елизовского округа - до 6 баллов, Усть-Камчатского округа - до 4 баллов. Как сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, разрушений после землетрясения не зафиксировано. Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова, в устье реки Налычева зашла волна около 30 см. Афтершоковый процесс продолжается.