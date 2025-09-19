Причиной стал сильный ветер

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Работа морского пассажирского транспорта временно прекращена в Севастополе из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Из-за неблагоприятных погодных условий (сильные порывы ветра) морской пассажирский транспорт движение не осуществляет. Организована работа компенсационного маршрута", - говорится в сообщении.

Ранее из-за начавшейся на полуострове непогоды в Севастополе были подтоплены дороги, на некоторых фиксируются наносы грунта, в том числе на трассе до Ялты, поступают сообщения о протечках крыш, упавших ветках и деревьях, локальных отключения электроэнергии. В ГУ МЧС по региону накануне предупреждали об усилении северного ветра до 20-25 м/с и возможном возникновении волн высотой до 2-3 м.