Уголовное дело насчитывает 56 томов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Бывший заместитель главы Минобороны РФ генерал армии Павел Попов закончил ознакомление с материалами уголовного дела о должностных преступлениях, особо крупном мошенничестве и ряде других преступлений коррупционной направленности. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Обвиняемый Павел Попов закончил ознакомление с материалами уголовного дела, подписав соответствующие так называемые графики", - сказал собеседник агентства.

По его словам, уголовное дело Павла Попова насчитывает 56 томов, "включая вещдоки и другие документы", имеющие значение для "процессуальных оппонентов".

Следственные действия по уголовному делу в отношении Попова были завершены в конце августа. Генералу армии в окончательной редакции вменили совершение преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий). Сам генерал Попов отверг причастность к инкриминируемым ему преступлениям

Дело Попова

Следствием установлено, что в 2022-2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов совершили многомиллионное хищение бюджетных денег через внесение в документацию заведомо ложных сведений о выполненных строительных работах в парке "Патриот". По данным следствия, в 2014-2024 годах Попов также получил от генерального директора ОАО "Бамстройпуть" взятку на общую сумму более чем 45 млн рублей за общее покровительство при проведении строительных работ.

Кроме того, согласно материалам следствия, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 млн рублей. В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 млн рублей.

В рамках уголовного дела при осмотре жилища Попова силовики изъяли, по данным следствия, незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Осмотрены предметы и документы, получены заключения судебных экспертиз, собраны неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают вину Попова, заявляли ранее в следственных органах. Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Ахмедова суд приговорил к пяти годам колонии, Шестерова - к шести.