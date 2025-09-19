В Москве ожидаются облачная погода и до 18 градусов тепла

Атмосферное давление в столице составит 746 мм ртутного столба

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и температура до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 16-18 градусов тепла, в ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 10 градусов.

Ветер прогнозируется южный и юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 14 - 19 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов.