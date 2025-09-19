По данным опроса фонда, положительную оценку работы правительства дали 55% опрошенных

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину не изменился с прошлой недели и составляет 80%, 81% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного 12-14 сентября среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 80% россиян (без изменений). Также большинство населения - 81% (минус 1 п.п.) - уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 55% (минус 3 п.п.) участников опроса, а о том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 61% опрошенных (плюс 1 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 41% (минус 3 п.п.), КПРФ - 8% (минус 1 п.п.), ЛДПР - 10% (плюс 1 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 3% (минус 1 п.п.), "Новых людей" - 3% (минус 1 п.п.).