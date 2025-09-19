В Минпросвещения сообщили о снижении нагрузки на школьников

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее заявил, что школьная программа перегружена темами на 15-30%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Нагрузка на школьников снижается благодаря детальной работе специальных ведомств. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России школьная программа перегружена темами на 15-30%, что оказывает дополнительную нагрузку.

В Министерстве просвещения России, комментируя слова Музаева о проблеме, отметили, что за последнее время была проделана масштабная и детальная работа. Итоги этой деятельности указаны в приказе ведомства №704. В Минпросвещении указали, что на данный момент можно уверенно заявлять о снижении нагрузки на школьников.