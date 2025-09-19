Деятельность правительства РФ одобряют 50,3% опрошенных

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 8 по 14 сентября, снизился за неделю на 1,4 п.п. и составляет 79,4%. Таковы данные аналитического центра ВЦИОМ. Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,4% участников опроса (минус 1,4 п.п.), уровень одобрения деятельности президента уменьшился на 1,9 п.п. и составляет 75,9%", - отмечается в материалах соцслужбы.

Деятельность правительства РФ одобряют 50,3% опрошенных (минус 0,7 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 50% респондентов (минус 1,4 п.п.). О доверии Мишустину заявили 59% опрошенных (минус 1,6 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,9% (минус 2,5 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 28,4% (минус 0,7 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 21,1% (минус 1,4 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,4% (минус 0,2 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 33% (минус 1,6 п.п.), КПРФ - 10,2% (плюс 0,4 п.п.), ЛДПР - 10,5% (минус 0,4 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 4,1% (плюс 0,3 п.п.), "Новых людей" - 8,3% (плюс 1,2 п.п.).